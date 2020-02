Cocaina e denaro in auto e in casa

Arrestato spacciatore a Scanzorosciate Gravitava nel mondo dei consumatori di cocaina ed era solito muoversi nel comune di Scanzorosciate, a bordo di una Volkswagen Golf di colore grigio.

La Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Bergamo ha arrestato giovedì 27 febbraio un marocchino di 32 anni.

Dopo essere stato seguito, l’uomo è stato fermato mentre era in auto, ad un incrocio semaforico: immediatamente sottoposto a perquisizione, era in possesso di un involucro con circa 10 grammi di cocaina, occultato nella tasca del giubbotto, e di ulteriori 12 «palline» termosaldate sempre di cocaina nascoste in un vano sotto il volante della macchina. Con sè anche di 1.195 euro.

Controllata anche la casa, nella sua abitazione di Scanzorosciate i poliziotti hanno trovato altri 55 grammi di cocaina e la somma di euro 2.350. L’uomo è stato arrestato e sarà processato per direttissima nella mattinata di venerdì 28 febbraio.

