Colpisce i poliziotti in Malpensata

Nello zaino mezzo chilo di hashish Arrestato un 21enne che si aggirava nel parco del quartiere cittadino.

Nella serata di giovedì 6 giugno nel corso di alcuni servizi di prevenzione e controllo disposti dal questore di Bergamo nei parchi ed nelle aree verdi cittadine, alcuni equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia e Volanti della Questura mentre controllavano il Parco della Malpensata è stato rintracciato e arrestato un 21enne originario del Gambia. Il giovane dopo la richiesta dei documenti di identificazione ha tentato di fuggire. Inseguito dagli agenti si è rifugiato sotto un’autovettura in via Morelli dove è stato bloccato. Il ragazzo ha opposto resistenza colpendo con violenza gli operatori. Dal controllo del suo zaino è stato scovato circa mezzo chilo di hashish diviso in panetti.

