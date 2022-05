Con «L’Eco» in regalo la foto ricordo del vescovo Beschi in preghiera a Sotto il Monte

Nel corso delle celebrazioni a Sotto il Monte per onorare le vittime del Covid, i fedeli hanno a disposizione uno strumento di preghiera in più. Si tratta dell’immagine scattata da Yuri Colleoni per il nostro giornale che ritrae il vescovo Francesco Beschi in preghiera davanti alla statua di Papa Giovanni. Con la foto anche la supplica a Papa Giovanni che ora verrà distribuita gratuitamente con «L’Eco» in edicola mercoledì 18 maggio. Gli abbonati riceveranno la foto con la copia di giornale.

Proprio a Sotto il Monte c’è infatti stato lo straordinario gesto del vescovo Francesco Beschi che il 17 marzo 2020, in piena pandemia, da qui rivolse una supplica a Papa Giovanni XXIII. Al nostro Santo, inoltre, è intitolato l’ospedale, luogo in cui si è lottato contro il Covid. E infine sono parecchi i devoti che sono venuti al santuario per pregare per amici, parenti, ammalati. Lo scatto di Yuri Colleoni ritrae proprio quell’attimo: il momento intenso del vescovo in preghiera il 17 marzo del 2020, oggi immortalato in questi scatto ricordo.