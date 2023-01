Conquistato il Manaslu d’inverno, beffa per Simone Moro che ha dovuto rinunciare

Grande delusione per Simone Moro che per un forte attacco di dissenteria ha dovuto rinunciare all’impresa che insegue da ben 5 anni: la conquista del Manaslu d’inverno, scalata portata a termine per la prima volta 39 anni fa. L’alpinista bergamasco, in un post su Facebook, si congratula con i suoi compagni di spedizione che nella giornata del 6 gennaio hanno raggiunto la vetta.