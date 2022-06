Controlli antidroga alla Malpensata: due nei guai. E a casa di un terzo spunta la marijuana «fai da te»

Controlli antidroga della Polizia di Stato alla Malpensata nel pomeriggio di venerdì. L’equipaggio della Volante, durante uno dei quotidiani servizi nelle zone della città che spesso sono segnalate dai residenti per problemi legati allo spaccio, secondo la ricostruzione ha notato in via Luzzatti uno scambio sospetto, di marijuana secondo gli agenti, tra un cinquantenne e un 42enne, entrambi italiani. Il primo è stato denunciato in stato di libertà, mentre il secondo sarà segnalato alla prefettura come assuntore di stupefacenti. Al momento, spiega la questura, sono in corso indagini anche nei confronti di un 45enne, che la polizia sospetta sia collegato ai primi due. Gli agenti hanno perquisito la sua abitazione in provincia, trovando un impianto di coltivazione di marijuana e alcuni quantitativi della sostanza.