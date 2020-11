Controlli con i cani antidroga a Bergamo

Trovato hashish in un cespuglio sul Morla Due giorni di controlli straordinari della Polizia e della Guardia di Finanza nei luoghi delicati segnalati dai cittadini.

Due giorni di intensi controlli da parte delle Volanti, del Reparto Prevenzione Crimine di Milano e dei reparto Cinofili antidroga della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza.

In particolare sono state controllate zone critiche e segnalate dai cittadini.

50 persone le persone controllate in totale, di cui cinque sono state trovate in possesso di droga e per questo segnalati alla Prefettura

Un uomo, residente a Credaro con numerosi precedenti , alla vista dei cani Kimon e Kia ha tentato di fuggire all’interno dello scalo merci della stazione ferroviaria, ma è stato fermato e trovato con modica quantità di droga. Il questore Maurizio Auriemma ha emesso un foglio di via obbligatorio dalla città di Bergamo per anni 3.



Nel corso delle ricerche sono stati recuperati 42 grammi tra hashish e marijuana, nascosti tra i cespugli lungo il torrente Morla. Due cittadini stranieri sono stati raggiunti da un provvedimento di espulsione.

In un controllo con i cani Caf e Bastian nel parco pubblico del Triangolo, un uomo si è dato alla fuga. Bloccato dagli agenti è stato identificato. Si tratta di un cittadino albanese nato nel 1977e in possesso di circa cinque grammi di cocaina divisa in varie dosi occultate in una confezione di gomme da masticare.

