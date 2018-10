Controlli in stazione e allo scalo merci

Bivacchi e droga: 33 persone identificate Nuovi controlli della Polizia di Stato in stazione e allo scalo merci ma anche sulle carrozze dei treni: azione di contrasto allo spaccio.

Continuano i controlli della Polizia di Stato alla stazione, sulle carrozze dei treni e alla zona dello scalo merci di piazzale Marconi per prevenire lo spaccio di stupefacenti: 33 le persone identificate, italiane ed extracomunitarie, con precedenti penali o di polizia per reati contro la persona o in materia di droga.

Nello specifico, personale della Squadra Mobile della Questura di Bergamo e del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, nel pomeriggio di ieri, martedì 2 ottobre 2018, ha effettuato controlli nell’area della stazione centrale deputata a ribalta merci, ormai in disuso e frequentata da soggetti dediti all’accattonaggio, e da tossicodipendenti e pregiudicati. Il personale della Polizia di Stato è salito anche su alcune delle carrozze ferroviarie in disuso presenti nell’area dello scalo ferroviario per scovare eventuali bivacchi abusivi.

«Sono stati identificati 33 soggetti, italiani ed extracomunitari, con precedenti penali e/o di Polizia, prevalentemente per reati contro la persona e in materia di stupefacenti: nei confronti di alcuni di questi si è provveduto ad effettuare delle perquisizioni e dei controlli sul posto, al fine di verificare l’eventuale possesso di stupefacente o di strumenti atti ad offendere» spiegano dalla Polizia.

