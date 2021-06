Controlli in stazione, il cane fiuta la droga: spuntano hashish e 1.300 euro, un arresto Polizia di Stato e Polizia locale in azione con il cane Tenai. L’arrestato aveva cercato di disfarsi della droga e del portafoglio con il denaro gettandoli nel wc di un treno in sosta.

Continuano in città i controlli nella zona di piazzale Marconi e aree limitrofe. Nel pomeriggio di sabato 5 giugno si è svolto un servizio di prevenzione e controllo da parte di equipaggi delle Volanti della Questura di Bergamo, con il Reparto prevenzione crimine e la Polizia locale di Bergamo e l’unità cinofila Tenai. Durante il servizio gli agenti hanno notato un cittadino straniero che, velocemente, si spostava dalla zona antistante la stazione ferroviaria fino all’interno dello scalo, dove è salito su un treno in sosta e si è nascosto in una toilette. Il cane Tenai, arrivato subito dopo per approfondire il controllo, ha segnalato la probabile presenza di sostanza stupefacente. Aperta la porta, l’uomo, secondo l’accusa ha cercato di fuggire spintonando e facendo resistenza agli operatori. Immediatamente fermato, è stato arrestato per la resistenza e per il ritrovamento, grazie al fiuto di Tenai, nel water della toilette del treno, di due panetti di hashish per un peso complessivo di circa 140 grammi. Inoltre è stato trovato sul sedime ferroviario, sotto il convoglio, un portafoglio con circa 1.300 euro che, secondo l’accusa, era frutto di spaccio ed era stato gettato, anche questo, nel water. Nel processo per direttissima, lunedì 7 giugno, l’autorità giudiziaria ha disposto il trasferimento nella Casa Circondariale per l’arrestato, già gravato da precedenti per lo stesso motivo.

