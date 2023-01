Controlli in via Bonomelli, cerca di fuggire: preso con l’hashish

Nuovo arresto per droga, il terzo in meno di due settimane, da parte della polizia locale di Bergamo. Nel pomeriggio di giovedì 12 gennaio, durante i controlli di routine nella zona di via Bonomelli, secondo le ricostruzioni un uomo è scappato alla vista degli agenti della polizia locale ed è stato bloccato poco dopo dal personale del Nucleo di sicurezza urbana e dall’unità cinofila «Tenai».