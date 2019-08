Coppia travolta in moto in Sicilia

Muore 38enne di Bergamo Scontro mortale a Terrasini, in provincia di Palermo: Francesco Capodilupo, 38 anni di Bergamo, è stato travolto domenica 11 agosto da un’auto, mentre era in moto con la sua compagna. Lui è deceduto in ospedale, lei è gravissima. Ferita anche una donna incinta che era sull’auto.

Stavano trascorrendo le vacanze in Sicilia, dove si trovavano per passare la settimana di Ferragosto in spensieratezza. Purtroppo sono rimasti coinvolti in un terribile incidente, uno scontro con un’automobile che ha avuto conseguenze tragiche: lui, Francesco Capodilupo, 38 anni, che abitava e lavorava a Bergamo, ha perso la vita. La sua compagna si trova ricoverata in condizioni gravissime.

Il dramma si è consumato a Terrasini, a 30 km da Palermo in direzione Trapani, accanto all’aeroporto Falcone-Borsellino. La moto guidata da Francesco Capodilupo stava percorrendo via Partinico, quando, in prossimità di un passaggio a livello, è stata coinvolta in un violentissimo scontro con un’auto. La coppia è stata sbalzata di sella e le conseguenze dell’incidente sono parse subito gravissime.

La coppia è stata trasportata prima in ambulanza allo stadio comunale Favazza, e da lì in elisoccorso all’ospedale civico di Palermo, in condizioni critiche. Capodilupo è morto poco dopo. La fidanzata, originaria di Partinico, è ricoverata all’ospedale Villa Sofia. Nella vettura c’erano sei persone: tra questi una donna incinta finita in ospedale con diverse fratture e ricoverata all’ospedale Civico di Partinico. Ricoverato anche un bimbo di pochi mesi, all’ospedale dei Bambini. Anche gli altri passeggeri sono finiti in ospedale.

