Coronavirus, 76 italiani contagiati

Mattarella: uniti per lottare contro il virus Sono 54 casi in Lombardia, 17 in Veneto. In totale in Italia sono 76 gli italiani contagiati. In tempo reale la situazione nazionale e le informazioni a livello internazionale.

Continuiamo gli aggiornamenti sulla situazione in Italia e in Lombardia sul coronavirus, con aggiornamenti in tempo reale. Sabato sera anche il presidente Mattaralle è intervenuto, esprimendo vicinanza «a quanti sono stati colpiti e alle loro comunità che vivono momenti di comprensibile ansia. Dobbiamo stare uniti per combattere contro il virus».

8.36

«C’è il forte rischio che i focolai diventino un’epidemia. Lo sapremo tra due settimane». Lo dice al quotidiano La Stampa Walter Ricciardi, membro del Consiglio esecutivo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, in merito ai contagi in Italia del coronavirus Covid-19. «In Italia ci sono alcuni focolai epidemici, bisogna lavorare affinchè non si trasformino in epidemia. Nel mondo c’è una serie di epidemie e occorre impedire che diventino una pandemia», spiega. In merito a quanto sta avvenendo in Italia, Ricciardi sottolinea: «È un caso da manuale, in cui una o più persone vengono contagiate da chi arriva da un luogo di epidemia, e poi ci sono dei contagiati secondari con lo stesso tempo di incubazione. Paghiamo il fatto di non aver messo in quarantena da subito gli sbarcati dalla Cina. Abbiamo chiuso i voli, una decisione che non ha base scientifica, e questo non ci ha permesso di tracciare gli arrivi, perché a quel punto si è potuto fare scalo e arrivare da altre località. Inoltre, quando vengono contagiati i medici significa che non si sono messe in campo le pratiche adatte, oltre al fatto che il virus è molto contagioso. Francia, Germania e Regno Unito seguendo l’Oms non hanno bloccato i voli diretti e hanno messo in quarantena i soggetti a rischio, inoltre hanno una catena di comando diretta, mentre da noi le realtà locali vanno in ordine sparso».

Ore 8.27

Anche il calcio dilettantistico si ferma in Lombardia e Veneto per l’emergenza Coronavirus. La Lega Nazionale Dilettanti, che aveva già rinviato a data da destinarsi una serie di gare nei territori interessati dall’emergenza, ha disposto lo stop totale degli incontri attraverso i comitati di Lombardia e Veneto per l’attività regionale, sia attraverso il Dipartimento Interregionale, in relazione al campionato di Serie D. Per il Dipartimento Calcio Femminile, infine, non verrà disputata la semifinale della Coppa Italia Serie C Brescia-Como.

In particolare, nel campionato di serie D è stata disposta la sospensione di Caronnese-Verbania nel girone A. Nel girone B la sospensione riguarderà tutte le gare. Nel girone C saranno invece escluse dal blocco Cjarlins Muzane-Legnago Salus, San Luigi-Chions e Tamai-Caldiero Terme. Nel girone D stop per Progresso-Vigor Carpaneto, Mantova-Fanfulla, Fiorenzuola-Lentigione, Crema-Forlì e Breno-Sporting Franciacorta.

Ore 8.13

«Siamo in attesa di ulteriori disposizioni da parte della Prefettura di Lodi che pubblicheremo appena possibile»: lo si legge sul sito del Comune di Codogno, uno dei principali centri del lodigiano per cui nella riunione del Consiglio dei Ministri di ieri notte è stato disposto il divieto di ingresso e uscita a causa dell’emergenza Coronavirus.

Ore 8.12

Sono cinque le gare di serie C rinviate in programma in Lombardia e Veneto in questo weekend. «Su indicazione del Consiglio dei Ministri, il CONI invita le FSN, DSA e EPS a sospendere per la giornata di domenica 23 febbraio tutte le attività sportive in programma nelle regioni di Lombardia e Veneto; le partite del campionato di Serie C, che si disputano in Lombardia e in Veneto sono sospese» si legge in una nota della Lega Pro. Si tratta di Piacenza-Sambenedettese (già rinviata venerdì); Giana-Como; Lecco-Pro Patria; Arzignano Valchiampo-Padova e Feralpisalò-Carpi.

Ore 8

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte non sarà a Bari per l’incontro «Mediterraneo frontiera di pace» organizzato dalla Cei. L’assenza di Conte è dovuta all’emergenza coronavirus, dopo l’escalation dei casi in Italia.

Ore 6

Il bilancio mondiale del coronavirus sale a 2.461 vittime, secondo la mappa on line della statunitense Johns Hopkins University. Stando ai dati pubblicati, i casi confermati di contagio sono 78.766, tra cui i 76 italiani. Sono, invece, 23.133 le persone guarite nella giornata di domenica.

