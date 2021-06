Covid a scuola, un’unica classe in quarantena. Dall’inizio dell’anno effettuati 64.114 tamponi A tracciare il bilancio è Ats Bergamo che continua a monitorare la diffusione del virus nelle scuole tra studenti, insegnanti e personale scolastico.

Sono stati 64.114 i tamponi effettuati dall’inizio dell’anno scolastico al 21 giugno negli istituti scolastici della città e della provincia. A tracciare il bilancio è Ats Bergamo che continua a monitorare la diffusione del virus nelle scuole tra studenti, insegnanti e personale scolastico. Nella settimana dal 15 al 21 giugno, qualche studente, anche dopo il suono dell’ultima campanella dell’anno, è dovuto rimanere in quarantena. Un’unica classe è stata messa in isolamento mentre cinque sono state le persone risultate positive al Covid. In tutto sono stati fatti 286 tamponi.

