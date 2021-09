Covid, al «Papa Giovanni» somministrati oltre 16mila vaccini nel mese di agosto Con una media di oltre 500 al giorno anche a Ferragosto. A settembre possibile essere vaccinati a 24/48 ore dalla prenotazione.

Sono 16.307 i vaccini somministrati nel mese di agosto negli hub gestiti dall’Asst Papa Giovanni XXIII. Nello specifico sono stati 10.517 a Zogno, 5.288 a Sant’Omobono e 502 all’Ospedale di Bergamo, dove è stata convogliata l’attività residuale della Fiera di Bergamo, conclusasi alla fine di luglio.

In media sono stati somministrati 526 vaccini ogni giorno di agosto, su 4 linee, con 8 medici e 16 infermieri, che anche a Ferragosto, hanno assicurato il corretto svolgimento della campagna vaccinale, continuando allo stesso tempo l’Ospedale di Bergamo ad essere centro di riferimento per i malati Covid di tutta la provincia e non solo.

L’attività dei due hub del Papa Giovanni XXIII prosegue anche in questi giorni. Ci sono ancora numerosi slot liberi, prenotabili con i consueti canali. In questo modo è possibile essere vaccinati entro 24 – 48 ore dalla prenotazione. L’accesso è libero per i cittadini over 60, i ragazzi dai 12 ai 19 anni, il personale scolastico e gli operatori sanitari. Inoltre, a partire da oggi, anche le donne in gravidanza possono accedere liberamente nei centri vaccinali di Zogno e Sant’Omobono Terme.

«Non mandiamo comunque indietro nessuno – ha commentato Maria Beatrice Stasi, direttore generale dell’ASST Papa Giovanni XXIII -. Compatibilmente con la disponibilità dei vaccini, a chiunque si presenti, anche senza appuntamento, verrà garantita la vaccinazione. È fondamentale prima dell’arrivo dell’autunno che più persone possibili si vaccinino, per scongiurare nuove fasi di diffusionale massiva e pericolosa del virus».

Entrambi i centri vaccinali, quello di Zogno e di Sant’Omobono, sono attivi tutti i giorni dalle 8 alle 20.

