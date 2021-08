Covid in Lombardia, tasso di positività all’1,9%. I nuovi positivi sono 758, a Bergamo 41 Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1) e nei reparti (-1). A fronte di 38.173 tamponi effettuati, sono 758 i nuovi positivi (1,9%) in Lombardia, secondo i dati forniti da Regione Lombardia nella giornata di giovedì 26 agosto.

Con 38.173 tamponi effettuati, sono 758 i nuovi positivi in Lombardia, con il tasso di positività in crescita all’1,9% (mercoledì era all’1,5%). Diminuiscono i ricoverati sia nelle terapie intensive (-1, 42) che nei reparti ordinari (-1, 339), i decessi sono 6 per un totale complessivo di 33.898 morti in regione dall’inizio della pandemia.

Per quanto riguarda le province, sono 236 i nuovi casi nella città metropolitana di Milano, di cui 81 a Milano città, 122 a Brescia, 80 a Varese, 54 a Monza e Brianza, 43 a Pavia, 42 a Como, 41 a Bergamo, 28 a Lecco, 26 a Mantova, 21 a Cremona, 18 a Lodi e 15 a Sondrio.

I dati di giovedì 26 agosto

- i tamponi effettuati: 38.173, totale complessivo: 13.372.497

- i nuovi casi positivi: 758

- in terapia intensiva: 42 (-1)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 339 (-1)

- i decessi, totale complessivo: 33.898 (+6)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 236 di cui 81 a Milano città;

Bergamo: 41;

Brescia: 122;

