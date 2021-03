Covid: quarantena e tampone anche per chi rientra da Paesi Ue Il ministro della Salute Roberto Speranza firma l’ordinanza nella mattinata di martedì 30 marzo.

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà in mattinata (martedì 30 marzo) un’ordinanza che dispone, per arrivi e rientri da Paesi dell’Unione Europea, tampone in partenza, quarantena di 5 giorni e ulteriore tampone alla fine dei 5 giorni. La quarantena è già prevista per tutti i Paesi extra Eu. È quanto si apprende da fonti del ministero della Salute.

Il provvedimento è stato deciso dopo aver registrato un’impennata di prenotazioni di voli per l’estero nel timore che potesse accadere quanto già successo la scorsa estate con migliaia di persone in viaggio e un aumento dei contagi al rientro.

La decisione del governo arriva anche dopo giorni di polemiche legate alla possibilità, per i cittadini italiani, di viaggiare all’estero per turismo, come accade in Germania e in Francia .

