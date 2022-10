Cpi School Lab, nasce il progetto per favorire gli incontri tra studenti e imprese

«Spero che da parte delle scuole ci siano numerose adesioni per poter partire a pieno ritmo con il progetto». Così il presidente della Provincia di Bergamo Pasquale Gandolfi nell’incontro dello scorso 12 ottobre ha inaugurato la nuova iniziativa. La proposta ha ricevuto l’approvazione dell’Ufficio scolastico regionale della Lombardia e dell’Ufficio scolastico provinciale di Bergamo, di conseguenza entrerà a far parte del «Piano orientamento 2022/ 2023». Si tratta del progetto Cpi School Lab, composto da quattro fasi: incontro di orientamento in classe, iscrizione presso il Centro per l’impiego, laboratorio di approfondimento e incontro domanda/ offerta di lavoro.

Gandolfi nell’incontro ha sollevato molte complessità sui temi del mercato bergamasco: «L’invecchiamento della forza lavoro, il basso tasso di occupazione femminile e il fenomeno dei “neet” (giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano, ndr) sono tre criticità endemiche del mercato del lavoro bergamasco sulle quali stiamo intervenendo con azioni mirate e dialogando con il territorio, attraverso la cabina di regia “Lavoro e Formazione” che abbiamo istituito da pochi mesi - ha detto -. Per cercare di risolvere queste criticità la Provincia di Bergamo, attraverso il Servizio Mercato del Lavoro, ha pensato di mettere in atto questa iniziativa, il che prevede che tutti gli studenti del quinto anno delle scuole superiori del territorio bergamasco siano resi accessibili con più facilità alle politiche attive del mercato e del lavoro. Per far si che questo accada, gli studenti saranno accompagnati da degli orientatori che, attraverso le lezioni che si terranno nelle aule e laboratori, prepareranno gli studenti a trovare un’occupazione più adatta alle loro esigenze e i loro bisogni».