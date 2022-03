Cure oncologiche, negli ospedali una su due è slittata per la pandemia

In testa l’Asst Crema

Su 31 Asst lombarde, 15 sono sopra la soglia dell’80% di interventi eseguiti nelle tempistiche previste; 9 sono tra il 60% e il 75%; 7 sono al di sotto del 60%. Ed è in quest’ultimo spicchio che si inseriscono le Asst bergamasche, dove sostanzialmente una prestazione su due è slittata: l’Asst Bergamo Est è al 55% di interventi oncologici eseguiti entro le tempistiche indicate (era al 54% nel biennio precedente), l’Asst Bergamo Ovest al 55% (era al 41%), l’Asst «Papa Giovanni» al 43% (era al 45%). Il report comprende tutti i tipi di tumori (sia per organo, e sia benigni sia maligni). Lo sguardo complessivo alla classifica sembra indicare generalmente che le strutture più grandi – quelle dove la domanda è più alta, spesso collegata ad aspetti di alta specializzazione e che richiama pazienti anche da fuori provincia o fuori regione – hanno performance più basse, mentre i «bacini» più piccoli riescono a rispondere in maniera più agile.

Le strutture private accreditate

Sul versante del privato accreditato (strutture che per esempio nella quarta ondata Covid sono entrate in campo più tardi), 19 strutture su 28 hanno avuto performance superiori all’80%, 6 tra il 70% e il 78%, 3 al di sotto del 70%. In Bergamasca il Policlinico San Pietro è all’89%, Humanitas Gavazzeni all’80%, il Policlinico San Marco al 71%. «La riorganizzazione delle attività durante la pandemia ha inevitabilmente determinato una riduzione e, in alcuni casi, una sospensione di alcune attività sanitarie, quali ad esempio l’erogazione dei ricoveri chirurgici programmati in specifiche discipline e nell’ambito di specialistica ambulatoriale – si legge nel report della Regione –. La Regione, consapevole dell’evidente importanza strategica rivestita dall’erogazione dei ricoveri chirurgici oncologici, ha comunque disposto che tutti gli attori del Sistema sanitario regionale garantissero durante l’emergenza i volumi di queste attività. Pertanto tutti gli ospedali si sono impegnati con ogni sforzo per garantire una piena continuità nell’erogazione di tali prestazioni».