Da Bergamo ai mercatini di Natale di Trento e Bolzano a bordo dei treni storici Domenica 19 dicembre un treno storico trainato da locomotiva elettrica partirà alle 9.30 dalla stazione di Milano Centrale alla volta di Trento e Bolzano. Tappa anche a Bergamo e Brescia.

In occasione delle festività natalizie, la Fondazione FS Italiane ha organizzato diversi eventi in treno storico per raggiungere i tradizionali mercatini di Natale nei borghi più belli d’Italia, da Nord a Sud.

Domenica 19 dicembre, un treno storico trainato da locomotiva elettrica partirà alle ore 9:30 dalla stazione di Milano Centrale alla volta di Trento e Bolzano. Previste fermate intermedie a Bergamo (10:15) e Brescia (10:55) . L’arrivo a Trento è previsto per le 12:18, chi proseguirà per Bolzano, invece, giungerà a destinazione alle ore 12:55.

