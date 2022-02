Dad, opportunità o disagio? Partecipa al sondaggio sulla nostra pagina Instagram Fino a domenica mattina invitiamo gli studenti delle superiori e gli universitari a esprimere il proprio parere su Instagram @ecodibergamo. Online un sondaggio nella sezione delle storie di Ig.

Come hanno vissuto i ragazzi questi due anni di didattica a distanza forzata? È stata utile o ha causato disagi? Ne parliamo con i diretti interessati tramite un sondaggio pubblicato sulla pagina Instagram de L’Eco di Bergamo, nelle storie. Da ormai due anni una nuova parola è entrata con insistenza nel vocabolario comune: si tratta di «Dad», acronimo di Didattica a distanza. Una soluzione tanto impegnativa quanto necessaria per cercare di portare avanti l’insegnamento a tutti i livelli durante questo lungo periodo di pandemia. Al centro della Dad lezioni, verifiche ed esami a distanza, con professori e studenti separati anche da decine di chilometri, ma collegati da un computer. Per qualcuno è stata una manna dal cielo, per altri un vero disagio. A distanza di due anni, però, molte scuole si sono attrezzate per integrare presenza e dad. Diverse università offrono lezioni in modalità duale: sia in aula che da casa.

Una soluzione temporanea o che verrà mantenuta al termine della pandemia? Nonostante le ovvie difficoltà, il Covid ci ha obbligati a entrare per davvero nell’era digitale? A trovare una combinazione bilanciata tra relazioni e sviluppo tecnologico? Proviamo a rispondere a queste domande coinvolgendo chi la Dad l’ha vissuta sulla propria pelle tutti i giorni, cioè gli studenti. Come si sono trovati realmente i ragazzi? Quali problematiche ha sollevato la Dad? E quali opportunità ha rivelato? Cosa di questa esperienza potrebbe essere mantenuto e migliorato e cosa invece andrebbe dimenticato? Ne parliamo con i ragazzi coinvolti, e lo facciamo tramite un sondaggio su Instagram: oggi, nelle storie della nostra pagina Instagram (@ecodibergamo), tutti gli studenti delle scuole superiori e gli universitari possono rispondere a un sondaggio che ci aiuterà a dipingere un quadro più preciso sulla loro percezione della didattica a distanza. Rispondere alle domande richiederà solo pochi minuti. Il sondaggio rimarrà disponibile da stamattina a domenica mattina sulle Storie di Instagram de L’Eco di Bergamo: un grazie ai ragazzi che avranno voglia di aderire a questa indagine online.

