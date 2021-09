Dai bus (pieni) alle classi, il primo giorno in presenza degli studenti delle superiori - Video Un breve reportage tra gli studenti delle superiori al primo giorno di scuola in presenza, dall’arrivo in bus all’entrata in classe scaglionata.

I bus, nonostante il potenziamento, tra le 7.30 e le 8 sono pieni, anche sopra il numero massimo consentito. I ragazzi aspettano diligentemente il loro turno alla fermata per salire, e qualcuno lascia partire anche una corsa se all’interno c’è troppo assembramento. In stazione a Bergamo il via vai sembra quello del pre-Covid.

Il sottopasso della stazione nelle ore di punta è a senso unico, dal lato di via Gavazzeni due guardie giurate impediscono l’ingresso verso piazzale Marconi e la situazione resta fluida per tutta la mattinata. La Polozia Locale presidia il piazzale.

Guarda il reportage video con gli studenti, dal bus alla classe.

All’Itis Paleocapa i ragazzi delle prime si radunano nel cortile già divisi per classe e poi vengono accompagnati in aula dagli insegnanti e dai tutor: sono ragazzi delle quinte che si sono messi a disposizione per accogliere i nuovi studenti e rispondere ai loro dubbi e alle loro domande, li seguiranno tutto il primo anno.

Il cortile dell’Itis Paleocapa

Il controllo dell’avvenuta vaccinazione avviene con fluidità, ci racconta il dirigente scolastico Imerio Chiappa, anche perchè la maggior parte dei docenti e del personale Ata è già registrato sulla piattaforma ministeriale, solo pochi vengono controllati con l’applicazione.

Tra i ragazzi c’è chi arriva puntuale e chi, invece, anche un’ora prima rispetto all’orario previsto per essere sicuro e salutare gli amici di altre classi. L’estate è finita ma c’è emozione al rientro dopo un anno difficile e la maggior parte è già munito di green pass. La campanella non suona, l’inizio del nuovo anno scolastico è scandito dall’appello, finalmente in presenza.

