Dal Donizetti fino a piazza Matteotti «Via tutte le auto entro il 2022 »

«Via tutte le auto entro il 2022 » L’assessore Zenoni racconta le quattro fasi del progetto. Un primo test a Natale con la ruota panoramica di fronte a Palafrizzoni

Parla di emisfero orientale e occidentale, come Magellano. L’assessore Stefano Zenoni si volta solo qualche secondo per immaginare come sarebbe (o meglio, sarà) la nuova piazza Matteotti tra qualche anno, dopo piazza Dante e piazza Cavour, a oriente. Entro il 2022. Dalla finestra del suo ufficio, al secondo piano di palazzo Uffici, la panoramica è invidiabile. Proprio lì sotto, ai piedi di Vittorio Emanuele II, il tetris di auto non rende giustizia a uno spazio urbano tanto centrale.

La sfilata di parcheggi, contraltare all’immacolato Sentierone, è ancora indispensabile nel caos della quotidianità: attorno a questa meridiana d’asfalto ruotano servizi come gli uffici comunali, il tribunale, le banche, soprattutto i negozi di via XX settembre. Ma per scardinare questo disegno serve l’eccezionalità.

Eccola: basta aspettare solo qualche settimana. Avrà la forma di una ruota panoramica, un colosso da 32 metri, che il distretto urbano del commercio «regalerà» ai cittadini durante il periodo natalizio. «Io la chiamo il cavallo di Troia» - Zenoni scherza, ma non troppo. Perché l’avvento di questa attrazione rappresenta un’occasione davvero unica. La mole della ruota imporrà la rimozione di molti parcheggi e una mobilità più vicina a una pedonalizzazione che a una strada carrabile.

