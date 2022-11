Dalle casette alla pista di pattinaggio fino alla musica e alle sagre: ecco il Natale di Piazzale Alpini

Dal 18 novembre al 26 dicembre, tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30 e il sabato dalle 9.30 alle 22, torna il tradizionale Villaggio di Natale organizzato dall’associazione Notèr de Bèrghem, in collaborazione con Anva Confesercenti.

Quest’anno le caratteristiche casette in legno sconfinano sul marciapiede di Viale Papa Giovanni XXIII e abbracciano la pista di pattinaggio allestita nel piazzale degli Alpini. Le casette saranno ventisei, pronte ad ospitare tutti quei prodotti artigianali e gastronomici che arricchiscono l’atmosfera natalizia del mercatino che da 14 edizioni popola il centro di Bergamo.

Novità di questa edizione saranno gli eventi del fine settimana con artisti di strada ed esibizioni musicali con zampognari e cornamuse, riconfermata invece la giostra tipicamente natalizia dedicata ai bambini Come ogni anno l’evento speciale per tutti i bambini sarà la presenza di Santa Lucia il pomeriggio di domenica 11 dicembre, alle ore 15. Il 25 dicembre, invece, sarà Babbo Natale l’ospite d’onore pronto a fare le fotografie con i più piccoli.

Casette di Natale in una foto d’archivio

(Foto di FotoBerg)

Infine, la notte della Vigilia il villaggio ospiterà la Santa Messa di Natale celebrata dalla Caritas e a seguire panettone e spumante per tutti. L’appuntamento è alle ore 22, continuando una tradizione propria del piazzale autolinee.

Arriva Platz

NXT Station nel frattempo cambia pelle per la stagione invernale e diventa Platz, un luogo da vivere durante le settimane più fredde dell’anno con tantissime iniziative e con uno spazio rimodellato per ospitare sagre, presentazioni editoriali, concerti acustici, serate a tema e tanti ospiti.

A coronare la nuova veste della piazza la pista di pattinaggio su ghiaccio aperta dal 18 novembre al 29 gennaio per la gioia dei pattinatori di tutte le età.

Non solo, a novembre e dicembre NXT Station Platz ospiterà ben sei sagre, appuntamenti con altrettante cucine tipiche e sapori caratteristici da tutta Italia che stanno diventando una piacevole abitudine per i numerosi bergamaschi che ogni fine settimana animano l’area ristorante, mentre dieci saranno le serate a tema con tanta musica pronta ad accendere un’atmosfera sempre diversa. Continuano le presentazioni editoriali. Dopo il grande successo dell’evento con Francesco Costa, NXT Station Platz ospita martedì 29 novembre un altro scrittore, Francesco Cicconetti, autore del romanzo «Scheletro femmina». Il 25 novembre l’intimo palco di NXT Station Platz torna ad ospitare momenti di musica live con la performance in duo di Her Skin e il live di Claudia Buzzetti and The Hootenanny in programma il 26 dicembre, mentre il 10 dicembre un dj set tutto particolare vedrà Ambramarie, cantante e speaker di Radio Freccia, dietro la console per una serata elettro gipsy rock.

L’inaugurazione del Villaggio di Natale e della pista di pattinaggio, con il taglio del nastro alla presenza del vicesindaco di Bergamo Sergio Gandi, è prevista sabato 19 novembre alle ore 11.30.

«Inizia la prima vera stagione invernale di NXT Station che diventa Platz per sottolineare le tante anime di cui si sta vestendo il piazzale che ci ospita. Dopo una stagione primaverile/estiva che ci ha regalato grandi soddisfazioni restituendo il piazzale degli Alpini alle persone, ora vogliamo colorarne l’inverno insieme a chi da sempre, con il villaggio di Natale, aiuta ad animare e rendere partecipato questo luogo» spiega Luca Borsetti, direttore artistico di NXT Station Platz. «Bergamo - Brescia Capitale della Cultura 2023 è alle porte. Aspettando il nuovo anno, l’impegno costante è portare a Bergamo cultura, lavoro e socialità» continua Demetrio Chiappa, presidente di Rete Doc.

Le info sulla pista di pattinaggio

Noleggio pattini, 8 euro

Minori di 12 anni, 6 euro

Supporto pinguino, 2 euro

Noleggio studente minore di 18 anni, 4 euro la mattina - 6 euro il pomeriggio

(Promozione valida da lunedì a giovedì)

Classi o gruppi di studenti:

- Utilizzo pista non esclusivo, 40 euro

(durata 1h, massimo 25 studenti, solo su prenotazione)

-Utilizzo pista esclusivo, 80 euro

(durata 3h, massimo 50 studenti l’ora, solo su prenotazione



Orari di apertura:

Da lunedì a giovedì: 14.00-20.00

Venerdì: 14.00-23.00

Sabato: 10.30 - 23.00

Domenica: 10.30-20.00

Gli appuntamenti delle sagre

Novembre

dal 17 al 20 nov: Sagra del Barolo della Fassona piemontese

dal 24 al 27 nov: Festa dell’Amarone e dei risotti



Dicembre

dall’1 al 4 dic: Sagra del Brunello di Montalcino e del cinghiale

dal 7 all’11 dic: Sagra fiorentina e del Chianti toscano

Dal 16 al 18 dic: Festa degli arrosticini e della cucina abruzzese

Dal 23 al 26 dic: Craft Beer World Winter Fest

La prenotazione alle sagre è sempre obbligatoria attraverso i canali social di NXT Station Platz

I dettagli degli eventi

Novembre

18 nov: Studio inferno - 70s disco fever

19 nov: It’s time to TRL 2000 - All stars party

25 nov: Her skin - live in duo

26 nov: Forever young - 80s Revival night

29 nov: Francesco Cicconetti. Presentazione del romanzo “Scheletro femmina” a cura di Sottovuoto Festival