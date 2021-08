Danni del maltempo, la Regione chiederà l’emergenza anche per la Bergamasca Sarà estesa anche ai territori di Bergamo e Pavia la richiesta di stato di emergenza. L’assessore regionale Foroni: «Un volta raccolte le schede Rasda, invieramo allo Stato una stima dei danni con richiesta di emergenza per tutti i territori lombardi colpiti dal maltempo durante il weekend appena passato, compresi i territori del Pavese e Bergamasco».

Sarà estesa anche ai territori di Bergamo e Pavia la richiesta di stato di emergenza da parte di Regione Lombardia a seguito dei fenomeni temporaleschi del weekend che hanno colpito, ancora una volta, il territorio lombardo. «Regione Lombardia - ha rassicurato l’assessore al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni - si è subito mossa per fornire il massimo supporto e sostegno alle popolazioni flagellate dal maltempo. Come avvenuto per le aree del Comasco, provvederemo ad inviare allo Stato Centrale, una volta raccolte le schede Rasda, una stima dei danni con richiesta di emergenza anche per tutti i territori lombardi colpiti dal maltempo durante il weekend appena passato, compresi i territori del Pavese e Bergamasco».

«In questi giorni abbiamo assistito a fenomeni temporaleschi eccezionali - ha proseguito Foroni - soprattutto nei Comuni del Comasco. Anche in questo caso l’attenzione dell’istituzione regionale è ai massimi livelli, così come il monitoraggio costante delle condizioni meteorologiche al fine di tutelare la salvaguardia degli abitanti».

«Regione Lombardia - ha detto ancora l’assessore con la delega alla Protezione civile - è pronta a fare di nuovo la propria parte: solo nel 2018-2019, sono stati investiti circa 170 milioni di fondi regionali per le sole opere idrogeologiche, investimenti che hanno contribuito a fare la differenza. Ora ci troviamo di fronte una nuova sfida che sono sicuro riusciremo a vincere»-

«Voglio rinnovare il ringraziamento ai numerosi volontari di Protezione civile che, insieme ai Vigili del Fuoco - ha concluso - stanno intervenendo per ripristinare la sicurezza e aiutare le popolazioni in questo enorme momento di difficoltà. Un pensiero anche ai gruppi di volontari AIB impegnati in queste ore in Sicilia nello spegnimento degli incendi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA