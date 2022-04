Deraglia dopo urto con auto: paura sul tram delle valli

In via Martinella Donna sbatte contro convoglio in corsa, che esce dai binari per alcuni metri. Finisce in ospedale per accertamenti.

Non si è accorta del semaforo rosso o forse lo stesso semaforo era guasto. Sta di fatto che è andata a sbattere contro il convoglio del tram delle valli. Fortunatamente né lei né l’autista e i passeggeri del tram hanno riportato ferite. Nessun ferito, ma solo un po’ di paura tra i passeggeri del tram che in quel momento si trovavano sul convoglio incidentato e uscito dai binari, seppure per pochi metri. L’incidente è successo intorno alle 17, al passaggio di via Martinella, dove appunto la strada incrocia i binari del tram delle valli.

Inevitabile l’urto contro il convoglio

Una donna di 35 anni, al volante di una Renault Clio, non si è probabilmente accorta che il semaforo era rosso (o forse c’era un guasto allo stesso semaforo) e ha ugualmente proseguito la marcia. In quel momento, dalla sua sinistra, stava arrivando il tram: inevitabile l’urto con il convoglio in corsa, anche se non violento.

L’auto ha sbattuto contro la testa del tram finendo incastrata tra il mezzo e alcuni pali laterali, e invadendo anche in parte i binari. Tanta paura per la donna e per il giovane autista del tram ma, fortunatamente, senza gravi conseguenze alle persone.

Anche l’autista è stato sottoposto a controlli sanitari

Il convoglio è deragliato ma per pochi metri. A quel punto l’autista del tram ha fatto scendere i passeggeri e si è sincerato delle condizioni della donna al volante dell’auto. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Bergamo, con un mezzo Aps (Auto pompa serbatoio) per verificare che dai mezzi incidentati non potesse scaturire un incendio.

La donna, seppure non ferita, è comunque stata portata in ospedale, alle Cliniche Gavazzeni di Bergamo, in codice verde, per accertamenti. A trasportarla un’ambulanza della Padana Emergenza. Successivamente anche l’autista del tram, un venticinquenne, si è sottoposto a controlli sanitari. Ma anche lui non ha riportato ferite.

I vigili del fuoco hanno rimesso il tram sui binari