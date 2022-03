«Disarmiamo il mondo», parole e musica in stazione con il Collettivo Donne - Foto

Parole, musica e pensieri contro la guerra e contro le armi. In piazzale Marconi, davanti alla stazione di Bergamo, nel pomeriggio di martedì 8 marzo si è tenuta la manifestazione organizzata dal Collettivo Donne Bergamo. Il gruppo, in occasione della Giornata internazionale della Donna, ha voluto ribadire la necessità di un mondo di pace, una pace che «passa dal disarmo – è il concetto alla base della mobilitazione – non dalla vendita di armi, non dal profitto sugli strumenti di morte: nessuna arma per nessuna guerra».