Disparità salariale tra i generi: media del 7%, ma in alcuni settori si arriva al 20%

Una media del 7%, ma con «picchi» che, in base ai settori, arrivano fino al 20%. Sono le differenze tra uomini e donne nella retribuzione media oraria netta. A illustrare alcuni dati, tratti dalle rilevazioni Istat sulle forze di lavoro, è la professoressa Anna Lisa Cristini, dell’Università degli Studi di Bergamo, che ne ha parlato in occasione del convegno promosso dalla Provincia per l’8 marzo. I dati sono nazionali, ma riguardano settori dove le lavoratrici sono molto presenti anche nella nostra provincia. Così si scopre che nei servizi alla persona gli uomini guadagnano in media il 20,3% in più delle colleghe; nell’industria il 5,7%, nel mondo di sanità, istruzione e servizi pubblici il 4,4%.