Domani grande festa con la StraBergamo. Le novità dei percorsi e tutte le info

Percorso di 12 km

Il percorso da 12 km è indicato per chi vuole scoprire in tutta tranquillità una delle bellezze di Bergamo: l’ex monastero di Astino. Dal centro città in direzione Longuelo, ci si dirige verso Astino per poi salire in Città Alta e attraversare alcuni dei luoghi più suggestivi come la Cittadella, la Corsarola e Piazza Vecchia. Discesa verso il traguardo con attraversamento del parco Sant’Agostino.