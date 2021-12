Domani niente edizione cartacea de «L’Eco» ma versione digitale aperta a tutti La lettura dell’edizione cartacea sarà esclusivamente in versione digitale e accessibile gratuitamente a tutti nella giornata di venerdì 17 dicembre.

Domattina, venerdì 17 dicembre, a causa dello sciopero proclamato da Cgil e Uil, e a cui ha aderito anche il personale del centro che stampa il nostro giornale, «L’Eco di Bergamo» non sarà in edicola. Per gli abbonati digitali non cambierà nulla, perché la loro copia potrà essere tranquillamente letta e scaricata attraverso le consuete modalità di consultazione.

Per non privare però tutti gli altri lettori, abbiamo deciso di rendere possibile a tutti la lettura del giornale digitale semplicemente consultandolo dalla homepage del sito de L’Eco (www.ecodibergamo.it) dopo essersi registrati . In tempi difficili come quelli che stiamo vivendo, non ci è sembrato giusto privare la grande maggioranza dei nostri lettori del loro «strumento di informazione» nemmeno per un giorno.

