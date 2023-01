Domenica ancora festa con Bergamo Brescia Capitale della Cultura: musei gratis e spettacolo di luce

Domenica la festa di Bergamo Brescia Capitale della Cultura si sposta in Città Alta con un’inaugurazione diffusa per le vie del centro. Tutti i musei saranno aperti, molti dei quali gratuiti, con visite guidate, spettacoli, performance, inaugurazioni.

I musei di Città Alta sono aperti e a ingresso gratuito per tutta la giornata: il Museo delle Storie (il Campanone e il Museo del Cinquecento, il museo della fotografia, il museo Donizettiano, la Rocca,), il Museo di Scienze Naturali Caffi, il Museo della Cattedrale saranno a porte aperte per tutta la giornata con attività pensate per le famiglie.

Il Museo delle storie propone una visita guidata alle alla mostra Vedere Venezia nel suo ultimo giorni di apertura: guida d’eccezione la direttora del Museo delle Storie Roberta Frigeni (Palazzo del Podestà, ore 16). Al Caffi gli adulti potranno seguire una visita guidata mentre i più piccoli, in contemporanea, saranno impegnati in un laboratorio (ore 15). Coloro che sceglieranno di visitare il museo Caffi potranno, inoltre, godere della vista di piazza Cittadella.

Presso il Museo e Tesoro della Cattedrale, i ragazzi del progetto «Le vie del sacro» offriranno visite guidate gratuite ai visitatori (ore 11 e 16).

Non solo musei: all’ex monastero del Carmine sarà aperta tutto il giorno anche la pista di pattinaggio allestita all’interno del chiostro, con il TTB impegnato nell’accompagnare i pattinatori con piccoli eventi performativi nel pomeriggio intorno alle ore 15, alle 16.30 e alle 18. Grazie al TTB e alla Cooperativa Città Alta, con all’iniziativa «Io Carmine, tu Agata», sarà possibile inoltre riscoprire gli spazi ricchi di fascino dell’ex monastero del Carmine e dell’ex convento ed ex carcere di Sant’Agata. Questi ultimi sono protagonisti di questo percorso itinerante tra le stanze e gli spazi all’aperto dei due luoghi, con uno spettacolo per bambini e famiglie previsto alle ore 10 del mattino.

Alle ore 16 il Teatro Donizetti aprirà le proprie porte a bambini e famiglie e porterà in scena lo spettacolo «Cappuccetto Rosso» della Compagnia La Luna nel letto.

Si resta in città bassa e alle 18, in piazza della Libertà, accensione dell’installazione Lights ON, dei designer greci Objects of Common Interest, un intervento temporaneo orientato a interpretare il tema della capitale della cultura «La Città Illuminata».

Si trasformerà anche lo spazio antistante la sede di Confindustria Bergamo al Kilometro Rosso grazie al Pioppeto, progettato dallo studio di architettura Salottobuono, fondato da Matteo Ghidoni. Entrambe le opere saranno realizzate grazie al determinante contributo di Confindustria Bergamo in collaborazione con GAMeC. La piazza, rinnovata, in particolare, sarà dedicata al concetto di “Industriosa Natura”, scelto dall’Associazione degli industriali bergamaschi per raccontare la propria volontà nel promuovere uno sviluppo attento ai temi dell’ecologia e della sostenibilità, e nella capacità di farsi guidare da uno sguardo innovativo e creativo.