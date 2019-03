Droga nascosta negli slip

Arrestato spacciatore 22enne Nuova operazione contro lo spaccio nella zona di via Bonomelli a Bergamo da parte della Polizia di Stato.

È giudicato in direttissima nella mattinata di lunedì 18 marzo, il 22enne gambiano che è stato arrestato domenica sera dagli agenti della Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura in via Bonomelli.

Il ragazzo era stato fermato dagli agenti dopo che lui e un 30enne senegalese erano fuggiti alla vista della Volante. Fermati e perquisiti venivano trovati in possesso di droga. Il 22enne, in particolare, nascondeva negli slip oltre 20 grammi di hashish, 2,63 di marijuana, 1,59 di Cocaina. Il cittadino del Gambia è stato arrestato per spaccio stupefacenti mente il cittadino senegalese è stato denunciato per lo stesso reato in concorso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA