«Esercitiamo l’umiltà del cuore» - Le foto del pellegrinaggio diocesano

Se interroghi l’intelligenza artificiale Chatgpt sui personaggi che hanno contribuito a costruire l’Europa, in pochi secondi il monitor snocciola i nomi dei padri costituenti oltre a pensatori, filosofi, rappresentanti di movimenti e ovviamente Carlo Magno, anche se su quest’ultimo gli storici non sono tutti concordi. Comunque, tutti personaggi incontestabili: la tanto discussa intelligenza artificiale sembra sapere il fatto suo.

Duecento pellegrini col vescovo hanno toccato i luoghi dei «grandi» e degli «umili» d’Europa Eppure se viaggi tra Francia, Belgio e Germania con lo spirito del pellegrino, dove non sono gli algoritmi a muovere la conoscenza, ma la pazienza, il cammino lento, lo sguardo in profondità oltre quel che può guardare, la realtà batte a tavolino la supponenza del virtuale. L’intelligenza artificiale non si offenderà (anche perché non prova emozioni e risponde solo velocemente a ciò che le hanno insegnato gli uomini) se tra i personaggi d’eccellenza dell’Europa inseriamo l’umilissima Mariette Béco, bambina di Banneux Notre-Dame (Belgio) che dal 15 gennaio al 2 marzo 1933 ricevette le apparizioni della Madonna.

Quest’originale esperienza di percepire un’Europa dei grandi nomi e di figure meno note che hanno condotto una vita semplice e volutamente nascosta è stata vissuta domenica 9 luglio dai duecento bergamaschi nel secondo giorno del pellegrinaggio diocesano: in mattinata hanno visitato il santuario di Banneux (Belgio) e nel pomeriggio Aquisgrana (Germania) con la Cappella palatina nella quale è sepolto Carlo Magno ed è conservato il suo trono. Due volti agli antipodi: da una parte l’imperatore del Sacro Romano Impero che ha promosso l’unità politica e culturale in Europa contribuendo alla diffusione del cristianesimo, dall’altra una piccola, sconosciuta e povera ragazzina belga che con la sua devozione semplice ha portato il messaggio di Maria in un’Europa segnata dalla crisi tra le due guerre.

Nelle apparizioni la Madonna si è presentata come la Vergine dei poveri e Mariette lo era davvero perché viveva in una casetta immersa nella gelida foresta di un villaggio sperduto che era scampato alle violenze degli occupanti tedeschi. Un ambiente difficile dominato da una natura avvolgente che ancora oggi è rimasta intatta. Volutamente, perché dopo le apparizioni i residenti non hanno voluto cavalcare l’improvvisa notorietà del luogo e hanno scelto di mantenere tutto come nel 1933. E la credibilità delle apparizioni passa anche da questa decisione che oggi comunica al pellegrino un senso di genuinità, di verità, di sincerità: qui la natura si fonde con l’anima. E non c’è traccia di new age o sincretismi orientali, ma una spiritualità accogliente, aperta a tutti, perché di tutti, che fa della natura un elemento comune di vicinanza al divino. E infatti la «Bella Signora» scelse un elemento naturale per parlare alla bambina: una sorgente. Simbolo di quella sorgente divina che – disse la Madonna – «è per tutte le nazioni». La sorgente esisteva già, non è dunque un miracolo ma un messaggio per l’umanità perché attraverso il semplice gesto di spingere le mani nell’acqua si ripulisca da tutte le incrostazioni che dividono e ritrovi i valori che uniscono. Un gesto di riconoscenza con il quale si promette di cambiare la propria vita, un nuovo battesimo. I pellegrini bergamaschi hanno immerso le mani nella sorgente e in silenzio hanno camminato all’ombra degli alti e fitti alberi che circondano la casa di Mariette e la cappella delle Apparizioni, una cattedrale naturale nella quale respirare serenità, semplicità e pace.