Europa-Regioni: accordo da 550 milioni per la Pedemontana Finanzierà nuove tratte per decongestionare il traffico su Milano.

È stato firmato l’accordo per un finanziamento da 550 milioni di euro tra Banca europea degli investimenti e Autostrada Pedemontana Lombarda Spa. Il prestito Bei servirà a sostenere la progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione delle tratte B2 (12,7 chilometri, da Lentate sul Seveso a Cesano Maderno) e C (20 chilometri, da Cesano Maderno alla tangenziale est di Milano A51) dell’Autostrada in questione, comprese le strade complementari.

Il costo complessivo dell’opera, che interessa le province di Milano, Monza-Brianza e Bergamo, è stimato in 2,1 miliardi di euro. Il progetto fa parte della Rete Transeuropea dei Trasporti (Ten-T) e della tangenziale nord-est di Milano. L’obiettivo principale è quello di spostare il traffico fuori dall’area urbana milanese, riducendo la congestione e aumentando la sicurezza.

