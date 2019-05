Ex monastero di Astino, al via l’accademia

Scuola di cucina per diventare chef stellati I corsi partiranno a fine anno.

Si chiama «Accademia di Astino» srl ed è la società di gestione della scuola di alta formazione nell’ambito ristorativo e culinario che da fine anno partirà nel complesso dell’ex monastero. I primi corsi infatti - in forma ridotta, per durata e numeri - avranno inizio nell’ultima parte dell’anno, negli spazi per ora disponibili in attesa che si completi la ristrutturazione della cascina-convento.

Ad annunciare i passi in avanti il presidente della Mia (che deterrà il 18% della nuova società) Fabio Bombardieri e Giuliano Mattavelli, presidente del Consiglio di amministrazione. «Il focus sarà su cibo e cucina, ma Astino diventerà anche centro nazionale di riferimento per la prevenzione dei disturbi alimentari e per la corretta alimentazione», spiegano. Alla ricerca di nuove partnership (dall’Università a collaborazioni internazionali).

