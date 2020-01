Ferma un ragazzo per vendergli la droga

Lui chiama la polizia, preso spacciatore

È stato fermato in via Bonomelli, a Bergamo, da un uomo che voleva vendergli della droga. Un ragazzo bergamasco non ci ha pensato due volte: ha chiamato la Polizia e, grazie alla sua segnalazione, una volante della Questura è riuscita a rintracciare lo spacciatore.