Festa della Repubblica: visite guidate a Palafrizzoni e in centro alunni ciceroni Un 2 Giugno a chilometro zero. In occasione della Festa della Repubblica, il Comune di Bergamo propone due appuntamenti per conoscere meglio alcuni luoghi della città.

Palazzo Frizzoni torna ad aprire le proprie porte alla cittadinanza: dalle 14,30 alle 17,30 ci saranno delle visite guidate alla scoperta del municipio; «ciceroni» saranno Ferruccio Rota, presidente del Consiglio comunale, e alcuni studenti del liceo linguistico «Giovanni Falcone». Per partecipare è necessario scrivere una mail entro lunedì, 31 maggio, all’indirizzo [email protected] indicando nome e cognome dei partecipanti, numero di cellulare di ogni partecipante (ogni gruppo sarà al massimo di 8 persone) e orario in cui si intende partecipare (ingressi ogni 20’).

Sempre il 2 giugno, il presidente del Consiglio comunale e gli studenti del «Falcone» proporranno tre percorsi alla scoperta del centro piacentiniano: le visite inizieranno alle 14,30, alle 15,45 e alle 17; anche in questo caso è necessario prenotarsi all’indirizzo [email protected] entro lunedì 31 maggio, indicando nome e cognome, numero di cellulare di ogni partecipante (in questo caso, gruppi al massimo di 10 persone) e la fascia oraria in cui si intende partecipare alla visita.

