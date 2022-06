Festa per i 208 anni dell’Arma dei Carabinieri: «Prioritario il contrasto della violenza di genere»

- Maltrattamenti in famiglia: 339 di cui 273 scoperti, 254 con vittime di sesso femminile;

- Lesioni personali: 864 reati per i quali si procedeva all’arresto in 25 casi ed in altri 546 si procedeva al deferimento in stato di libertà;

- Violenza sessuale: 76 reati per i quali si procedeva all’arresto in 2 casi ed in altri 46 si procedeva al deferimento in stato di libertà;

- Atti persecutori: 161 di cui 115 scoperti, 95 con vittime di sesso femminile;