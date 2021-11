Filosofia, arte e scienza. Che forma ha il futuro? Domenica 7 novembre incontri e laboratori Domenica 7 novembre, dalle 10 alle 17, aule aperte in iSchool per scoprire che forma ha il futuro.

Laboratori, incontri con insegnanti e studenti e visite guidate per conoscere il metodo iSchool, l’istituto di via Ghislandi a Bergamo che comprende scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado e Secondaria di Secondo Grado. Una giornata per conoscere il Liceo di Scienze Umane attraverso i laboratori a partecipazione libera e gratuita: «La Filosofia è Scienza», «Il dilemma di Orazio» e «Indovina chi?» o il liceo linguistico con gli con «Anamorphic art lab» o ancora il liceo scientifico con »ChimiCasa, conosci la chimica che ti circonda?».

Prossimi appuntamenti sabato 20 novembre con i laboratori dedicati agli istituti tecnici di grafica e comunicazione e informatica e il 19 dicembre per assaggiare il programma dell’istituto alberghiero ma è anche possibile prenotare un incontro personalizzato a scuola a questo link: https://high.ischool.bg.it/open-day/il-nuovo-futuro/

Per informazioni www.ischool.bg.it

