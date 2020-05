Forte odore di marijuana nell’aria

Scoperta una serra indoor a Valtesse Gli agenti sono intervenuti e hanno denunciato un 26enne bergamasco.

La Polizia di Stato con gli agenti della sezione antidroga della Squadra Mobile ha denunciato, in stato di libertà, un giovane italiano del 1994, smantellando una rudimentale serra “indoor” per la coltivazione di marijuana.

Da tempo, infatti, gli agenti avevano appurato, in una via del quartiere cittadino di Valtesse, la provenienza di forti esalazioni di marijuana e verificato che provenivano da una villetta.

Pertanto, la mattina di sabato 9 maggio, il personale della Squadra Mobile ha effettuato una perquisizione, trovando, all’interno dell’abitazione il 26enne con una piccola serra “indoor” per la coltivazione della droga munita di lampade, ventilatore, tubo di aspirazione in plastica con silenziatore e con 5 piantine di marijuana in vaso.

Sono stati recuperati ulteriori 660 grammi di marijuana, custoditi in barattoli di vetro, due bilancini di precisione e quattro pastiglie di ecstasy. Il giovane bergamasco è stato deferito, in stato di libertà, la serra smantellata ed il materiale sequestrato.

