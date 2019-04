Forza Italia alla riconquista del Comune

Gandi in piazza Pontida parla di sicurezza «Facciamo ripartire la città». Sei punti per il programma, 14 donne candidate e 18 uomini. In numeri ecco Forza Italia che tenta la (ri)conquista di Palafrizzoni, seppure appoggiando un sindaco leghista.

È Gianfranco Ceci, capolista e consigliere comunale di lunghissimo corso (dal 1995), a sciorinare i punti programmatici: «Sicurezza. mobilità («Un disastro la Giunta Gori»), grandi opere (rondò dell’A4, la Bergamo-Treviglio, la T2 e un collegamento con Orio), Bergamo capitale europea del volontariato, arte e cultura e Circoscrizioni». Su L’Eco di Bergamo del 12 aprile tutti i 32 nomi in lizza.

Nel frattempo il vicesindaco Gandi parla di sicurezza: «La sicurezza in città parte dal conoscere le situazioni sul territorio e dare risposte adeguate. Che non vuol dire solo repressione, ma in specifici casi «accompagnamento» verso la legalità. È questo il cuore del discorso di Sergio Gandi che, martedì, ha incontrato alcuni cittadini in piazza Pontida. Un contatto, quello con la gente e tra la gente che non si è mai interrotto, afferma rispondendo al candidato sindaco del centrodestra Giacomo Stucchi. «In questi cinque anni sono sempre andato nei quartieri – ha ribadito Gandi – e le affermazioni contrarie di chi oggi vuole farci la lezione mi infastidiscono».

