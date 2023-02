Frode internazionale da 40 milioni: sei arresti in Italia. Finanza in azione anche a Bergamo

Sei persone sono state arrestate dalla Guardia di finanza a Varese, Bergamo, Como e Sesto San Giovanni (Milano), su disposizione della Procura europea di Milano, perché sospettate di far parte di un’associazione criminale internazionale responsabile di un’imponente frode sull’Iva, per oltre 40 milioni di euro, utilizzando varie società con sede in Bulgaria, Slovacchia, Polonia e Paesi Bassi, che vendevano materiale informatico ed elettronico a società di comodo in Italia, formalmente amministrate da prestanome, per evadere il pagamento dell’Iva.