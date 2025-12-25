Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 25 Dicembre 2025

Frontale tra auto a Stezzano, cinque persone ferite: una è grave

L’INCIDENTE. Poco dopo le 17 sulla circonvallazione alle porte della cittadina. intervenute ambulanze, automediche e i carabinieri per i rilievi.

L’incidente avvenuto lungo la circonvallazione di Stezzano
L’incidente avvenuto lungo la circonvallazione di Stezzano
(Foto di Bedolis)

Stezzano

Un grave incidente si è verificato poco dopo le 17 del giorno di Natale (giovedì 25 dicembre) sulla circonvallazione di Stezzano, nel tratto tra la rotatoria dove converge la strada che porta ad Azzano San Paolo e quella verso Bergamo.

L’intervento dei soccorritori sulla tangenziale di Stezzano
L’intervento dei soccorritori sulla tangenziale di Stezzano
(Foto di Bedolis)

Coinvolte due auto in un frontale: cinque persone – tre donne di 39, 47 e 68 anni e due uomini di 40 e 74 anni – sono rimaste ferite, una in modo serio. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Bergamo. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando di Bergamo. I feriti sono stati portati con le ambulanze tra gli ospedali Papa Giovanni XXIII e Gavazzeni di Bergamo e Bolognini di Seriate.

Una delle vetture coinvolte nel sinistro
Una delle vetture coinvolte nel sinistro
(Foto di Bedolis)

Azzano San Paolo
Bergamo
Stezzano
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Incidenti nei trasporti
Politica
Enti locali
Carabinieri
vigili del fuoco