Frontale tra auto a Stezzano, cinque persone ferite: una è grave

L’intervento dei soccorritori sulla tangenziale di Stezzano

(Foto di Bedolis)

Coinvolte due auto in un frontale: cinque persone – tre donne di 39, 47 e 68 anni e due uomini di 40 e 74 anni – sono rimaste ferite, una in modo serio. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Bergamo. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando di Bergamo. I feriti sono stati portati con le ambulanze tra gli ospedali Papa Giovanni XXIII e Gavazzeni di Bergamo e Bolognini di Seriate.