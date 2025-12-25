Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 25 Dicembre 2025
Frontale tra auto a Stezzano, cinque persone ferite: una è grave
L’INCIDENTE. Poco dopo le 17 sulla circonvallazione alle porte della cittadina. intervenute ambulanze, automediche e i carabinieri per i rilievi.
Stezzano
Un grave incidente si è verificato poco dopo le 17 del giorno di Natale (giovedì 25 dicembre) sulla circonvallazione di Stezzano, nel tratto tra la rotatoria dove converge la strada che porta ad Azzano San Paolo e quella verso Bergamo.
Coinvolte due auto in un frontale: cinque persone – tre donne di 39, 47 e 68 anni e due uomini di 40 e 74 anni – sono rimaste ferite, una in modo serio. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Bergamo. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando di Bergamo. I feriti sono stati portati con le ambulanze tra gli ospedali Papa Giovanni XXIII e Gavazzeni di Bergamo e Bolognini di Seriate.
