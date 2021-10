Frontale tra un camion e un’auto a Ranzanico: tre feriti, grave un 55enne - Foto Schianto frontale tra un’auto e un camion a Ranzanico. Grave un uomo di 55 anni trasferito con elisoccorso all’ospedale di Bergamo.

Grave incidente stradale attorno alle 10 di martedì 19 ottobre sulla strada statale 42 a Ranzanico all’incrocio con la provinciale 40. In uno schianto frontale tra un’auto e un mezzo pesante sono tre i feriti: il più grave è il conducente della vettura, ricoverato al Papa Giovanni di Bergamo con un trauma cranico e traumi a braccia e gambe. L’uomo, di 55 anni, è stato trasferito in codice rosso in ospedale con l’elicottero decollato da Brescia.

Feriti i due passeggeri dell’auto, di 18 e 34 anni: sono stati trasferiti a Seriate e Bergamo con ferite fortunatamente lievi agli arti e al torace. Illeso l’autista del camion.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti l’elisoccorso, un’auto medica, due ambulanze, i Vigili del fuoco della centrale di Bergamo e i volontari di Lovere che hanno estratto dall’autovettura i feriti, collaborando con il personale medico per le prime cure sul posto. Presenti anche i Carabinieri di Clusone e la Polizia Locale di Ranzanico. La strada è stata chiusa per permettere i rilievi e i soccorsi del caso con inevitabili ripercussioni al traffico.

