(Foto by Bedolis)

L’auto si è schiantata a Colognola nei pressi del rondò (Foto by Bedolis)

Fuga in A4 da Palazzolo a Bergamo - Foto

Urtano 2 auto a Colognola e si schiantano Inseguimento lungo 25 chilometri: gettano la refurtiva in corsa. A Colognola l’impatto con due vetture e lo schianto. Una donna di 35 anni sotto choc.

Un inseguimento lungo 25 chilometri da Palazzolo a Bergamo e finito con uno schianto dell’auto dei fuggitivi a Colognola, poco dopo l’ingresso nel rondò. Tutto è cominciato nella tarda mattinata di giovedì 16 gennaio a Palazzolo quando la Polizia locale ha intimato l’alt a una vettura con due persone a bordo per un controllo: l’auto non ha rispettato lo stop e si è data alla fuga. Ha imboccato l’A4 in direzione Bergamo inseguita dalla Locale che nel frattempo ha allertato anche la Polizia Stradale di Treviglio e poi di Seriate. Braccati dalle auto delle Forze dell’ordine i fuggitivi si sono liberati della refurtiva, valigie e trapani, forse provento di un furto e hanno proseguito la loro corsa verso Bergamo.

Una delle auto urtate nella fuga dei malviventi

L’auto dei fuggitivi

Usciti dall’A4 al casello di Bergamo hanno urtato un paio di vetture che transitavano intorno alle 13 nei pressi del rondò di Colognola. A quel punto i malviventi hanno perso il controllo del mezzo e si sono schiantati in piazza Emanuele Filiberto, lo hanno abbandonato e si sono dati alla fuga a piedi. Dalle ultime informazioni sarebbero stati fermati dalla Polizia. Una donna di 35 anni a bordo di una delle auto urtate è stata soccorsa dalla Croce Rossa di Bergamo per alcune lievi ferite e lo choc dovuto all’impatto improvviso.

