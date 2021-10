Fuori strada in viale Vittorio Emanuele, automobilista contro un albero in centro a Bergamo L’automobilista non ha riportato ferite, sul posto i Vigili del fuoco di Bergamo che hanno liberato la vettura dai rami e bonificato la strada.

Ha perso il controllo della macchina ed è finito fuori strada contro un albero. Fortunatamente illeso l’automobilista, sul posto i Vigili del fuoco della centrale di Bergamo. L’incidente intorno alle 6 del mattino di mercoledì 20 ottobre in viale Vittorio Emanuele, in centro a Bergamo, sulla strada che porta in CIttà Alta. I Vigili del fuoco hanno liberato l’autovettura dai rami e hanno bonificato l’area compromessa.

