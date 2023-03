Giornata contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari. Da Ats un decalogo per i cittadini

«Ats Bergamo ritiene che favorire il buon esito dei momenti di incontro nei differenti contesti in cui operano i propri dipendenti, sia il punto di partenza per creare un’alleanza tra le persone, nel rispetto dei reciproci ruoli» è la comunicazione di Ats.

Ats ha predisposto un decalogo dei suggerimenti per gli utenti, utili a prevenire situazioni di conflitto, per i cittadini

1.Verificare gli orari di apertura dell’ufficio/sportello di vostro interesse.

2.In caso di presenza di altri utenti, controllare se vi sono dei dispositivi che regolano l’accesso (necessità di prenotazione, biglietto salva coda, display, ecc.).

3.Attendere pazientemente il proprio turno, consapevoli che l’operatore sarà a disposizione appena possibile.

4.In caso di urgenze, rappresentate all’operatore il vostro problema/malessere.

5.Cercare di rappresentare la propria richiesta all’operatore nella maniera più chiara possibile.

6.Preparare in anticipo eventuale documentazione da presentare a corredo della vostra richiesta all’operatore.

7.Chiedere all’operatore di ripetere se il suo messaggio non risulti chiaro.

8.Pensare all’operatore come un prezioso alleato. Vi offrirà il suo aiuto per cercare di gestire al meglio la vostra richiesta!

9.L’operatore svolgerà meglio il suo lavoro se avrete un rapporto all’insegna della cortesia e del dialogo!

10.Se la soluzione che vi verrà indicata non è soddisfacente, ricordarsi che l’operatore deve seguire regole e normative che stabiliscono cosa può fare per voi.