Giovani, il 12,7% tra i 18 e i 24 anni lascia la scuola prima del tempo

Più precisamente, secondo un’indagine di Openpolis, nel 2021 il 12,7% dei giovani tra 18 e 24 anni hanno lasciato in Italia i percorsi di istruzione e formazione con al massimo la licenza media.

Un miglioramento netto, che ha consentito di raggiungere l’obiettivo nazionale (16%), sebbene la soglia del 10% fissata in sede Ue resti ancora lontana. Un target che peraltro è stato reso ancora più sfidante nel febbraio 2021. In vista del 2030, infatti, le istituzioni europee hanno deciso di abbassarlo ulteriormente di un punto (9%). Tuttavia, la quota di giovani senza diploma non è l’unico parametro attraverso cui valutare l’impatto della dispersione scolastica.