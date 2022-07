Grave schianto in A4: code fino a 8 km. Bloccato anche l’Asse per un altro incidente

Caos Traffico in tilt sull’A4 per un incidente in prossimità del casello dell’autostrada. Code anche sull’Asse per un altro incidente non grave che sta causando molti disagi.

Un incidente tra un auto e una moto si è verificato verso le 16 di lunedì 18 luglio in A4 all’altezza del casello di uscita di Bergamo per chi proviene da Milano.

Tre le persone coinvolte bello schianto. Le condizioni del motociclista sono gravi, ma non è in pericolo di vita.Per soccorrerlo è alzato in volo l’elicottero da Bergamo per trasportarlo in ospedale al San Gerardo di Monza. Sul posto anche tre ambulanze della Croce Rossa e della Croce Bianca di Bergamo.

L ’autostrada è stata chiusa per circa un’ora in entrambe le direzioni per permettere ai soccorsi di intervenire. Si sono formate subito lunghe code che hanno superato gli 8 km.

Incidente anche sull’Asse: lunghe code