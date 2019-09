Incidente tra due auto in A4

Tre feriti e code in direzione Milano Lo schianto si è verificato alle 15.35 in autostrada nel tratto tra Capriate e Trezzo, il problema si è risolto completamente solo verso le 17.

Incidente in A4 alle 15.35 nel tratto Capriate-Trezzo in direzione Milano. Due auto si sono scontrate e sarebbero tre le persone ferite: Una donna di 44 anni e due uomini di 47 e 65 anni. Sul posto due ambulanze del 118 uscite in codice rosso.

Sul posto si sono subito formate code in direzione Milano che sono durate quasi fino alle 17.

© RIPRODUZIONE RISERVATA