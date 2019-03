I cittadini segnalano lo spacciatore

Arrestato 23enne in via Paglia Da qualche tempo erano giunte segnalazioni alla polizia, anche tramite la app «YouPol» che ha permesso a molti cittadini di indicare una presenza sospetta in via Paglia.

In questo modo un 23enne originario del Gambia è stato arrestato mentre spacciava droga in via Paglia: il giovane, titolare di un permesso di soggiorno e con precedenti di droga, è stato sorpreso mentre riceveva del denaro da un cliente, giunto nella via del centro bergamasco in bicicletta. Lo scambio è stato notato dagli agenti della sezione «Antidroga» della squadra mobile della polizia che si erano appostati: un involucro di 1.65 grammi di hashish per 5 euro. Perquisito il 23enne, è stato arrestato : perquisito, aveva con sè altri 90 grammi di droga.

