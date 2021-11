«I Quartieri al centro», continua l’inchiesta de L’Eco: tappa a Colognola - Video Dopo gli approfondimenti su Celadina e Loreto, lunedì 29 in edicola con L’Eco di Bergamo la puntata su Colognola.

Continua la nostra inchiesta «I Quartieri al centro» su L’Eco di Bergamo. Dopo la pubblicazione degli approfondimenti su Celadina e Loreto, lunedì 29 in edicola con L’Eco trovate la puntata su Colognola, un rione che rispecchia l’andamento anagrafico della città e che ha mantenuto stabile il numero dei residenti negli ultimi trent’anni. Ci sono però alcuni elementi che spiccano, in particolare l’erosione della sua parte più «verde» dal punto di vista dell’età in favore di chi ha i capelli bianchi. Un altro fattore è quello degli stranieri che dal 1987 a oggi si è moltiplicato per mille. E molti altri dati che saranno commentati dai residenti. Vi ricordiamo di utilizzare il Qrcode che apparirà nella pagina de L’Eco in alto a destra per rileggere le puntate precedenti utilizzando il vostro cellulare.

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

© RIPRODUZIONE RISERVATA